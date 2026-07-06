El Kremlin se pronuncia tras la llamada entre Putin y Trump

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó la reciente llamada telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo, Donald Trump.

«La conversación entre Putin y Trump fue una buena oportunidad para transmitir a nivel superior la posición de Rusia sobre la apuesta de Kiev y Europa por la escalada», aseguró Peskov este lunes ante la prensa.

Asimismo, el vocero aprovechó para aclarar que las especulaciones sobre que el mandatario estadounidense cambia su punto de vista como «una veleta», no corresponden con la realidad. «Es coherente, pero lo más importante es que está dispuesto a escuchar a Putin y la información que se le transmite», dijo Peskov en referencia a Trump.

Además, aseguró que los contactos entre Putin y Trump continuarán, al tiempo que resaltó que la posición del líder estadounidense «es coherente» y comprende lo que está ocurriendo en Ucrania.

Fuente: https://actualidad.rt.com/