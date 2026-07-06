6 de julio. Día Mundial de las Zoonosis

La fecha fue establecida en recuerdo del día en que el científico Louis Pasteur aplicó la primera vacuna antirrábica a un niño en 1885.

Las zoonosis son enfermedades infecciosas que se transmiten de otros animales vertebrados al humano. Están causadas por virus, bacterias, hongos o parásitos, y constituyen una gran amenaza para la salud pública por la interacción que se da entre personas y animales en agricultura, ganadería, convivencia doméstica o ecosistemas naturales.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 60% de los patógenos que afectan a los seres humanos tienen origen zoonótico, así como 2 de cada 3 enfermedades emergentes. Algunas infecciones, como el VIH, empezaron como zoonosis y posteriormente evolucionaron hasta adaptarse a la transmisión entre personas.

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