Básquet: Porteño de Chacabuco cerró la etapa clasificatoria del Provincial en el primer lugar

Este domingo Porteño de Chacabuco cerró su participación en la etapa clasificatoria del Torneo Provincial de Clubes con otra muy buena victoria en Chivilcoy, ante San Lorenzo, que le asegura el primer lugar, por lo menos hasta la última fecha, en la que va a quedar libre.

Fue una victoria sufrida, trabajada, pero que le dio como rédito tener la esperanza de poder clasificar directamente, teniendo en cuenta que va a quedar libre y tendrá que ver lo que pasa en la visita de San Martín de Junín a Chivilcoy, ya que -si gana- El Celeste lo alcanzará y tiene una mejor diferencia de puntos entre sí, pero hasta que eso no ocurra, El Decano es líder, cerrando una etapa clasificatoria brillante.

El equipo de Rodrigo Senra enfrentó al último, sin embargo, tuvo que sufrir -por lo menos en el primer tiempo- y se fue al descanso perdiendo 36 a 31. Al regreso, Porteño puso las cosas en su lugar: emparejó el partido en el tercer cuarto y pasó a ganar en el último, dando cátedra, por 31 a 13 para cerrar el partido 80 a 67 a su favor.

Emanuel Martínez Jahns y Augusto Gennero, como siempre, fueron dos pilares fundamentales en el equipo de Chacabuco, pero la figura excluyente fue Agustín Acuña, quien marcó 21 puntos para el equipo de nuestra ciudad.

Por Porteño jugaron: Gino Ferraro 3, Thiago Merlo 0, Santiago Giraudo 4, Tomás Palomero 6, Franco Duarte 0, Augusto Gennero 17, Martín Sekul 15, Emanuel Martínez Jahns 11, Joaquín Castelao 0, Andrés Mateo Bentancour 0, Agustín Zotarelli 3, Agustín Acuña 21. Los árbitros fueron Mario Castro Audín, de Bragado, y Martín Lequerica, de Saladillo.

Posiciones: Porteño 21; San Martín de Junín (con un partido menos) 19; Colón (Chivilcoy) 19; 9 de julio(Junín) 17; Los Indios (Junín) 15; San Lorenzo y Gimnasia (Chivilcoy) 13 tantos.

Informe: Javier Galante