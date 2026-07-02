Tensiones entre Villarruel y Bullrich por la próxima sesión del Senado

La Libertad Avanza deberá demorar la sesión ordinaria del Senado hasta mediados de julio, ya que la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, decidió citar recién para la próxima semana a la comisión de Labor Parlamentaria, lo que aumentó el malestar de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

En un nuevo capítulo del enfrentamiento que mantienen Bullrich y Villarruel, la presidenta del Senado se opuso a abrir el Senado la próxima semana -como quería la senadora porteña- para tratar la postergada propuesta de propiedad privada, ley Hojarasca y pliegos judiciales. Bullrich quería demostrar que tras la renuncia de Manuel Adorni se había activado la Cámara de Senadores, según publicó Agencia Noticias Argentinas.

Pero el objetivo se frustró este miércoles, cuando Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles de la próxima semana a las 12:00, previo al feriado, según consta en la resolución firmada por el secretario parlamentario, Agustin Gustinian.

De todos modos, no es la primera vez que hay una pelea entre Villarruel y Bullrich, ya que vienen manteniendo fuertes controversias, desde que la ex candidata a presidenta se pasó a las filas libertarias.

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