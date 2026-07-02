2 de julio. Día de la Agricultura Nacional

El 2 de Julio de 1948 se sanciona la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales que posibilitó que los pequeños arrendatarios accedieran a la propiedad de la tierra. En esos años las cooperativas agrarias tenían fuerte presencia y desde entonces son un pilar fundamental en el desarrollo del campo.

Ese mismo año se fabricó en el país el primer tractor del cono sur llamado Pampa, lo que puso al país en la vanguardia tecnológica agraria.