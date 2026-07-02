El BAPRO lanzó un plan para refinanciar deudas

El Banco Provincia presentó una nueva etapa de «Ponete al día», el programa de refinanciación de deudas que busca aliviar la situación financiera de miles de clientes. La iniciativa incorpora una baja en las tasas de interés, amplía los plazos de pago hasta seis años y ofrece condiciones especiales para trabajadores, jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad.

El beneficio está dirigido a personas que registraban deudas en mora al 31 de mayo de 2026 y contempla alternativas diferenciadas según el nivel de atraso y el perfil de cada cliente.

«Frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles que permitan recuperar capacidad de pago», sostuvo el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Las nuevas condiciones

El programa permite refinanciar deudas en hasta 72 cuotas con tasas que parten del 31% anual. Para quienes tengan una mora de hasta 90 días, las personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos (unos $1.470.000) podrán acceder a una tasa del 39% anual, mientras que los trabajadores, jubilados y pensionados que perciben sus haberes en el Banco Provincia tendrán una tasa del 50% anual.

En los casos de mora superior a los 90 días, el banco ofrecerá una tasa del 31% anual para clientes en situación de sobreendeudamiento, es decir, cuando una refinanciación convencional comprometería más del 50% de sus ingresos. Para quienes cobran haberes en la entidad, la tasa será del 32,5% anual.

Según precisó la entidad, una deuda de $1 millón refinanciada a 72 meses tendrá una cuota estimada de $30.732 con la tasa del 31% y de $36.110 con la del 39%.

Beneficio para deudas con tarjetas de crédito

El plan también incluye una alternativa específica para quienes necesitan refinanciar consumos realizados con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia. En esos casos, podrán acceder a una tasa del 41% anual en hasta 60 cuotas, siempre que registren un atraso de hasta 70 días y una deuda de hasta $10 millones. Una de las principales ventajas es que la tarjeta continuará habilitada para operar por el límite disponible restante luego de concretar la refinanciación, una condición poco habitual en este tipo de programas.

Cómo acceder al plan

Las personas interesadas podrán gestionar la refinanciación de lunes a viernes en cualquier sucursal del Banco Provincia, entre las 10 y las 15. También podrán hacerlo llamando al 0810-222-6672, a través del WhatsApp oficial 11-2821-6222 o, en algunos casos, aceptando las ofertas personalizadas que aparecerán en Home Banking BIP y la aplicación BIP Móvil.

Desde la entidad destacaron que durante los primeros cinco meses de 2026 el programa ya permitió concretar más de 66.000 acuerdos de refinanciación, por un total de $234.000 millones, un 157% más que en el mismo período del año pasado.

Foco en el sector público y previsional

Si bien estas opciones especiales de refinanciamiento están disponibles para todas las personas en mora, el plan está enfocado en las 2,1 millones que cobran haberes y beneficios previsionales a través del Banco, ya que estos sectores enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros y por eso necesitan un acompañamiento especial a través de condiciones más accesibles y sostenibles en el tiempo.

Cómo lo hace desde comienzos de año, el Banco Provincia continuará con un esquema de refinanciación de deudas para las personas que entraron en mora durante junio, que combina tasas bajas, plazos amplios y soluciones adaptadas para familias y empresas.

Con este plan, durante los primeros 5 meses de 2026 la banca pública bonaerense logró más de 66 mil acuerdos de recupero de deuda por 234 mil millones de pesos, un 157% más que los realizados durante el mismo período de 2025.

“Los acuerdos alcanzados este año reflejan el impacto que están teniendo las políticas económicas del Gobierno nacional sobre los hogares bonaerenses. Frente a esa realidad, a redoblar esfuerzos para seguir presente con herramientas que protejan a las familias y las ayuden a atravesar este momento”, sostuvo Cuattromo.