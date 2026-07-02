Se realizará la 6ª asamblea del Presupuesto Participativo en Chacabuco

Este jueves 2, a partir de las 19:00, se llevará adelante la sexta asamblea del Presupuesto Participativo. En esta oportunidad, la asamblea se llevará a cabo en la Sociedad de Fomento del barrio La Unión, ubicado en San Isidro Labrador 369, de la ciudad de Chacabuco.

El Presupuesto Participativo constituye una herramienta central para la profundización de la democracia local, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en la definición de prioridades para la asignación de recursos públicos.

En ese sentido, se destaca la importancia de la participación ciudadana en las asambleas, en lo que el Intendente Municipal, Darío Golía, considera una «mesa de trabajo abierta» escuchando y definiendo prioridades junto a los vecinos y vecinas.