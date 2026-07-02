Corte programado de luz en Chacabuco

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada informa a la comunidad que este viernes 3 efectuará una interrupción de energía eléctrica en el alimentador Nº1, desde las 12:30 hasta las 13:30, afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Liniers, Casale, Rivadavia, Sosa, Belgrano, Duberty, Mitre, Brandsen. Alte. Brown, Mendoza, 12 de Febrero, Padre Doglia, Av. M. Gil, Av. Saavedra, Matheu, Reconquista, Larrea, San Juan, Dr. F. Arce, Vías del Ferrocarril, Dean Funes, L.N. Alem, Av. J. D. Perón/Av. Urquiza, Catamarca, Maipú, Alvear y Pueyrredón.
Asimismo, el corte afectará al alimentador Nº7, en el mismo horario, afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Mitre, Duberty, Belgrano, Rep. De Irlanda, Paso, Acc Juan XXIII, Roca, Cnel. Melian, Reconquista, Matheu, Av. Saavedra, 12 de Febrero, Mendoza, Alte. Brown, La Rioja San Luis, Cervantes y Av. Alfonsín.
Esta interrupción se hará por tareas de mantenimiento en red de media tensión y se suspenderá en caso de lluvia.
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