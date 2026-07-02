Ola polar: La nieve tiñó de blanco al sudeste bonaerense

En medio de la ola de aire antártico que se instaló sobre la Argentina, gran parte del territorio nacional está con alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por bajas temperaturas. La advertencia incluye casi toda la provincia de Buenos Aires, donde este jueves varias localidades del sudeste, como Necochea, Sierra de la Ventana y Chapadmalal, fueron sorprendidas por nevadas y caída de agua nieve, con imágenes y videos que rápidamente llegaron a las redes sociales.

En Sierra de la Ventana, en el partido de Tornquist, hace algunas semanas que comenzó a nevar, pero esta ola de frío transformó el paisaje en una postal puramente invernal. Según Noticias Radio Reflejos, a las 7 horas el termómetro en la zona urbana registró una temperatura mínima de -3 °C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los -5°C. La escarcha cubrió las ciudades, mientras las sierras quedaron tapadas de nieve. En tanto, se prevé en la zona una máxima de apenas 5 ºC.

Por su parte, el fenómeno también llegó a la Costa Atlántica, con nieve en Sierra de los Padres, Batán y Chapadmalal. De acuerdo con medios locales, la elevada humedad y el ingreso de aire polar generaron las condiciones necesarias para que la nieve apareciera en las zonas más alejadas. Así, las imágenes mostraron techos, campos y vehículos cubiertos por una tenue capa blanca. La nieve, no obstante, no había llegado al casco urbano de Mar del Plata.

También aparecieron videos de la caída de aguanieve en Necochea y zonas aledañas. Como informa Ecos Diarios, las localidades donde el fenómeno se hizo sentir con mayor intensidad fueron La Dulce y Ramón Santamarina, donde los copos lograron cubrir calles, campos y vehículos, tiñendo de blanco el paisaje durante varios minutos. También se registraron nevadas en Energía, Juan N. Fernández y en localidades vecinas como San Cayetano y Lobería. En tanto, en el casco urbano de Necochea la nieve también se dejó ver, aunque con mucha menor intensidad. Y lo mismo ocurrió en Tres Arroyos, donde la gente comenzó a difundir imágenes desde muy temprano de calles, techos y autos pintados de blanco.

Heladas

La ola polar, en tanto, continuará generando heladas intensas en distintos sectores productivos, con riesgo especialmente para la actividad agropecuaria, debido a la persistencia de las heladas durante varias jornadas consecutivas. Los pronósticos indican que el núcleo de aire frío permanecerá prácticamente estacionario sobre gran parte del territorio argentino hasta los primeros días de la próxima semana, afirmaron los expertos de Meteored.

Fuente: https://dib.com.ar/