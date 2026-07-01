(VIDEO) Murió Victor Willis, cantante de Village People y compositor del clásico «YMCA»

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras el fallecimiento del cantante Victor Willis, reconocido por su papel como el policía de The Village People y por ser el creador de la célebre canción YMCA, a los 74 años.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el artista sufrió una enfermedad breve pero devastadora que le costó la vida el pasado martes 30 de junio. Lamentablemente, falleció un día antes de cumplir 75 años.

La noticia de su deceso fue anunciada por su esposa a través de un mensaje en las redes sociales: «Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, Victor Willis. Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva».

La esposa de Willis también solicitó respeto por la privacidad de la familia en este difícil momento.

La cuenta oficial de The Village People replicó la noticia en sus redes sociales: «Nos sentimos profundamente tristes al anunciar la muerte de Victor Willis, cantante principal de Village People».

Su trayectoria en The Village People y el impacto de «YMCA» en el mundo

Antes de alcanzar la fama mundial con The Village People, Victor Willis cultivó su talento en el coro de la iglesia bautista que dirigía su padre y complementó su formación con estudios en actuación y danza. Participó en obras de Broadway como «The Wiz» durante su estancia en Nueva York.

Su carrera tomó un rumbo inesperado cuando el productor francés Jacques Morali lo invitó a liderar un proyecto que posteriormente se conocería como The Village People, un concepto audaz que desafiaba estereotipos al mostrar que los «machos» también podían cantar y bailar.

Fuente: https://www.cadena3.com/