Corte programado de agua en Chacabuco

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Chacabuco, a través de la Dirección de Obras Sanitarias, informa a la comunidad que el próximo sábado 4 de julio se realizará un corte programado del servicio de agua potable desde la madrugada, con el objetivo de llevar adelante tareas estratégicas de mantenimiento y optimización de la infraestructura de distribución.

Los trabajos forman parte de una importante inversión que viene realizando el Municipio para fortalecer el sistema de agua potable y mejorar la calidad y continuidad del servicio que reciben los vecinos.

Se prevé que el suministro comience a restablecerse durante la media mañana y que quede normalizado en toda la ciudad hacia el mediodía.

Se solicita a los vecinos tomar los recaudos necesarios, realizando un uso responsable del agua almacenada durante el período de interrupción del servicio.

Los trabajos consistirán en el reemplazo de una llave exclusa fundamental para la conexión del Pozo N° 6 con el tanque de agua de Obras Sanitarias y la red municipal. Esta intervención es un paso técnico imprescindible para poner en funcionamiento dicho pozo, lo que permitirá mejorar la presión de agua en gran parte de la ciudad.

Mras dure la obra el resto de los pozos de la ciudad se mantendrán en funcionamiento en la medida en que esto no interfiera con las tareas del personal municipal. Sin embargo, debido a que el tanque ubicado en la zona del Pozo 6 es el generador de presión principal del sistema interconectado, el vaciado del mismo para realizar estas maniobras provocará una disminución de la presión o ausencia de agua en gran parte de la ciudad.

Por este motivo, solicitamos a los vecinos tomar las medidas necesarias para proveerse de agua durante el tiempo que dure la reparación, a fin de minimizar los inconvenientes en sus hogares.

Cronograma y consideraciones técnicas El inicio de los trabajos está planificado para las primeras horas de la madrugada, estimando su finalización hacia el mediodía. No obstante, al tratarse de cañerías que datan de la construcción original de Obras Sanitarias, siempre existe la posibilidad de que surjan imprevistos durante la manipulación, lo cual podría prolongar el tiempo de ejecución.

Todas las tareas serán llevadas adelante íntegramente por personal municipal, quienes trabajarán con celeridad para restablecer el servicio a la brevedad.

Compromiso con el vecino Desde esta Dirección, somos conscientes de que este tipo de trabajos genera inconvenientes en la vida cotidiana de los vecinos. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de implementar todas las mejoras técnicas necesarias para asegurar un servicio más eficiente y robusto para el futuro de nuestra comunidad.

Desde el Municipio agradecemos la comprensión de la comunidad, destacando que estas intervenciones son fundamentales para continuar mejorando la red de agua potable y brindar un servicio más eficiente para todos los chacabuquenses.