Jornada nacional de protesta en el Conicet contra los despidos y el vaciamiento

Trabajadores del Conicet nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevarán a cabo este miércoles 1 de julio una jornada nacional de protesta para frenar el despido inminente de 379 becarios y exigir la restitución inmediata de la obra social a todo el personal de becas del organismo. En la Ciudad de Buenos Aires, la principal medida consistirá en una movilización al Polo Científico (Palermo) a partir de las 11, en paralelo con la reunión clave que mantendrá el Directorio del Conicet. La jornada tendrá alcance federal con réplicas y acciones en las principales ciudades del país.

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