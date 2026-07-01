Hace 10 años el «Martita» chocaba con un carguero en Rawson, dejando una veintena de heridos

Siendo las 6:15 del 30 de junio de 2016, un tren de pasajeros perteneciente a Ferrobaires, que llegaba a la Estación Rawson, procedente de Chacabuco y con destino Retiro, colisionó con una formación del Belgrano Cargas que estaba detenida para hacer el cambio de vías.

Este accidente dejó más de 20 personas heridas y con el correr de las horas la suspensión de todos los servicios de pasajeros de Ferrobaires por varias semanas.

Rápidamente, los servicios de emergencia de la localidad se pusieron a trabajar en el siniestro, trasladando a los heridos al Hospital Ángel Rossi-Catalina Zunino de Rossi y quienes presentaban heridas graves, fueron derivados a los nosocomios de Chivilcoy y Chacabuco.

Por este suceso quedó imputado por “Lesiones Culposas”, Braian Emanuel Arece, ayudante del motorman del tren de cargas.

Fuente: https://www.radiosobrenivel.com.ar/