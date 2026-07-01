El Ejecutivo y el Legislativo de Chacabuco se reunieron para acordar una agenda común

Este martes, el intendente municipal de Chacabuco, Darío Golía, recibió en su despacho al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Tomás Domínguez, y a los presidentes de los distintos bloques que integran el cuerpo legislativo, con el objetivo de avanzar en consensos y acuerdos para el desarrollo de políticas públicas de largo plazo. Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno, Javier Estévez, y el asesor letrado, Matías Sassoni.

Uno de los principales temas abordados fue el proyecto de fortalecimiento de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con el propósito de avanzar en su transformación en Facultad Regional. En ese sentido, el jefe comunal explicó que se viene trabajando de manera articulada entre la UTN, el Municipio y el Legislativo para cumplimentar los requisitos necesarios que permitan concretar ese objetivo.

Otro de los puntos tratados fue la próxima elevación de un proyecto de ordenanza destinado a autorizar la contratación de un leasing para la adquisición de maquinarias y vehículos que fortalecerán los servicios que prestan distintas áreas municipales.

Al finalizar la reunión, Golía destacó la predisposición al diálogo y al trabajo conjunto de todos los integrantes del Concejo Deliberante.

Participaron del encuentro Marcos Peralta (Unión por la Patria), Ignacio Orsini (UCR-PRO), Agustín Zarkovich (PRO), Claudia Sosa (Libertad Avanza Oficial) y Ezequiel Martínez (PD).