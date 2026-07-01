“Chacabuco para Todos II”: En la quinta 305 avanza la apertura de calles y la señalización

Este predio se encuentra delimitado por las calles Mateo Barón, Coronel Melián, Luis De Laudo y Mateo Muro.

Las tareas forman parte del acondicionamiento previo para la adjudicación definitiva de los lotes. La Directora de Casa de Tierra, Romina Barbetta, detalló que el espacio cuenta con un total de 140 terrenos. Los lotes están destinados a familias previamente sorteadas en el Polideportivo Municipal y a afiliados de los gremios UOMA y ATE.

Las autoridades confirmaron que la próxima semana se realizará el acto oficial en el predio para la firma del acta de entrega de posesión a los beneficiarios, consolidando el acceso al suelo urbano dentro del programa habitacional «Chacabuco para Todos II».