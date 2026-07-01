Un vecino de Junín ganó el departamento de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

Este martes, en el Teatro Italiano de Chacabuco, la Fundación del Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen realizó el sorteo final de su rifa anual. Desde la entidad destacaron el fuerte acompañamiento de la comunidad que permitió vender 10.804 de los 11.000 números emitidos y avanzar en la adquisición de equipamiento para el centro de salud, entre ellos una ambulancia de alta complejidad.

El sorteo se desarrolló en varias tandas, intercaladas con la actuación de la banda municipal Bimbo Marsiletti, que dedicó su presentación a César Pagano, un integrante afectado por un problema de salud.

Ganadores:

1° premio: Un departamento en calle 9 de julio 231. N° 3766, para Miguel Ángel Citerio, de Junín

2° premio: Un terreno. N° 1726, para Rubén Shaab

3° premio: $8.000.000. N° 3827, para Alicia Ansaldi

4° premio: $7.000.000. N° 7658, para Amparo Rubino

5° premio: $6.000.000. N° 6913, para Alfredo Secreto

6° premio: $5.000.000. N° 4150 para Jimena Soto

7° premio: $4.000.000. N° 0618, para Marta Cayssials

8° premio: $3.000.000. N° 2704, para Gisela Naya

9° premio: $2.000.000. N° 3483, para Esteban Golía

10° premio: $1.000.000. N° 5095, para Jorge Eduardo Romero.