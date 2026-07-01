“Se fue Adorni, ahora que se vayan los 249 ñoquis que trajo con él”

En Diagonales Stream, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rodolfo Aguiar denunció que, tras la salida del Jefe de Gabinete, ahora deben irse “los 249 ñoquis que trajo con él” a la administración pública. Según el dirigente, se trata de empleados que perciben sueldos millonarios “sin concurrir a sus lugares de trabajo” en absoluto: “Los ñoquis existen y son de ellos”.

“Desde ATE dijimos: se va Adorni, que se vayan los 249 ñoquis que trajo con él. Según nuestros registros ingresaron a propuesta de Adorni en el Estado 249 personas, de las cuales solamente el 35% –es decir, 87 personas de esas 249– efectivamente va todos los días a trabajar. El resto está percibiendo salarios mensuales que superan los $2.000.000 sin concurrir a sus lugares de trabajo”, advirtió el referente gremial.

Fuente: https://www.diagonales.com