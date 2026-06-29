Restan trillar 33.000 ha para cerrar la campaña de soja 2025/2026

La cosecha de soja transita su recta final cubriendo el 98% de las 16.800.000 hectáreas sembradas, informó el Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La entidad precisó que resta avanzar con las labores de recolección principalmente sobre el centro y sur de Buenos Aires, donde la falta de piso continúa dificultando el ingreso de la maquinaria, demorando la finalización de la campaña.

El rinde medio nacional se ubica en 31,6 qq/Ha, dejando rindes que superan los máximos históricos en el NOA (31,9 qq/Ha) y en el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires (40,7 qq/Ha).

En tanto, en la soja de segunda, esta situación se vuelve a reflejar en el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires, registrando un nuevo máximo histórico (31,3 qq/Ha).

“Bajo este contexto, sostenemos nuestra proyección de producción en 50.100.000 toneladas”, aseguró la Bolsa porteña.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/