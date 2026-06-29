Básquet de la AJB: Porteño de Chacabuco quedó eliminado del Torneo Apertura

Este domingo, en el Gigante del Centro, el equipo de Chacabuco cayó, en el tercer partido ante Ciclista de Junín por 76 a 72 por las semifinales del Torneo Apertura Sergio Larry Longo que organiza la Asociación Juninense de Básquetbol.

Fue un partido parejo en el que el Decano, al término del primer tiempo, se imponía por 44 a 36, pero finalmente el visitante logró dar la vuelta el resultado y ganó 76 a 72 accediendo a la final del torneo. El equipo que dirige Juan Ignacio Fernández logró la victoria fundamentalmente por lo hecho en el último cuarto, el que ganó por nueve puntos.

Por Porteño jugaron: Santiago Giraudo 19; Tomás Palomero 7; Augusto Gennero 10; Emanuel Martínez Jahns 15; Agustín Acuña 11. Luego ingresaron Gino Ferraro 2; Martín Sekul 6; Agustín Zotarelli 2. D.T.: Rodrigo Senra.

Los árbitros fueron Raúl Sánchez, Alexis Biset y Luciano Maidana.

Ahora, Porteño concentrará su objetivo en el Torneo Provincial de Clubes, donde lidera la tabla de posiciones, y deberá jugar el próximo fin de semana contra San Lorenzo de Chivilcoy.

Informe: Javier Galante