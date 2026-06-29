Asume Diego Santilli, el cuarto Jefe de Gabinete en dos años y medio de Milei

Javier Milei confirmó este domingo la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, un movimiento que ya era esperado, pero que ahora quedó oficializado tras la salida el sábado de Manuel Adorni.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del mandatario, acompañado por una fotografía en la que aparece junto a Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Con esa imagen, el Gobierno buscó transmitir una señal de continuidad política y cerrar rápidamente la crisis que se había abierto con la salida del funcionario saliente.

Javier Milei confirmó este domingo la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, un movimiento que ya era esperado, pero que ahora quedó oficializado.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del mandatario, acompañado por una fotografía en la que aparece junto a Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Con esa imagen, el Gobierno buscó transmitir una señal de continuidad política y cerrar rápidamente la crisis que se había abierto con la salida del funcionario saliente.

Criado políticamente en las estructuras tradicionales del peronismo porteño y consolidado luego como pieza clave del armado territorial del PRO, el «Colo» tiene en su currículum de funcionario haber sido director de Planeamiento Estratégico en CABA (1993-1994) y coordinador en el Ministerio del Interior (1995-1996). Posteriormente, asumió como vicepresidente del IPS bonaerense. Ya en las filas del PRO ejerció la vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad porteño, cargos que ocupó bajo el amparo de Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, antes de su incursión fallida por la gobernación bonaerense. Ahora, enrolado en La Libertad Avanza, asume la coordinación ministerial tras un opaco interinato en el Ministerio del Interior.