El sábado pasado se llevó a cabo en Chacabuco el segundo encuentro del ciclo de capacitación destinado a trabajadores auxiliares de las escuelas, bajo el lema “Construir Comunidad en la Escuela es Salud Mental”, una propuesta orientada a fortalecer los espacios de reflexión y el bienestar en el ámbito educativo.

Durante la jornada se trabajó sobre el vínculo entre el placer y el sufrimiento en la organización del trabajo, poniendo en valor la importancia del ámbito laboral como una actividad humana fundamental en la construcción de aspectos psicológicos y sociales. En ese sentido, se destacó el rol del trabajo como organizador de la comunidad y de la subjetividad de las personas.

El eje central del encuentro estuvo dado por el debate, el intercambio de experiencias y la puesta en común de las dificultades que surgen en las prácticas cotidianas, promoviendo la construcción colectiva de herramientas y alternativas para abordar y resolver las distintas situaciones que se presentan en el ámbito laboral.

En este marco, el licenciado Fernando Lescano expresó: “Todas y cada una de las acciones que llevamos adelante desde la Subsecretaría de Salud Mental, conducida por Lucas Casella, se inscriben en la decisión política de un intendente que tiene como brújula que el Estado municipal genere las condiciones para sostener abordajes asistenciales, comunitarios, integrales y con anclaje territorial”.

La capacitación es organizada de manera conjunta por el Consejo Escolar, las organizaciones gremiales y la Dirección de Salud Mental Comunitaria, dependiente de la Subsecretaría de Salud Mental de la Municipalidad de Chacabuco.

Asimismo, se destacó la colaboración de la UTN – Aula Chacabuco, institución que pone a disposición sus instalaciones para el desarrollo de este ciclo de formación, reafirmando su compromiso con la capacitación y el fortalecimiento de la comunidad educativa.