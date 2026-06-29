29 de junio. Día Nacional del Camarógrafo Argentino

Desde 1989, cada 29 de junio se conmemora en nuestro país el Día del Camarógrafo Argentino a partir del fusilamiento del argentino Leonardo Henrichsen. El “Sueco” fue asesinado mientras realizaba una cobertura del “Tanquetazo”, motín militar que se llevó a cabo en Santiago de Chile en 1973.

La fecha se estableció bajo la Ley número 23.689, cuando el Congreso de la Nación Argentina la instituyó como «Día Nacional del Camarógrafo Argentino», en memoria de Henrichsen.

Con esto se recuerda a todos/as/es aquellos/as/es que no son protagonistas de la noticia, pero son claves para que la misma pueda ser comunicada, para tener presentes a quienes están detrás de las imágenes, porque siempre hay una persona que está allí grabando los hechos.