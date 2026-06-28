El Sol muestra su mancha más grande del año y ya mantiene en alerta a los científicos

El grupo de manchas solares AR4478 se ha convertido en el más grande registrado en lo que va de año, con un área de unas 1.200 unidades convencionales, informó este domingo el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de Rusia.

Según la NASA, no solo se trata de una región de gran tamaño, sino también especialmente activa, con campos magnéticos muy enredados capaces de expulsar enormes nubes de plasma al sistema solar. Algunas de esas erupciones, conocidas como eyecciones de masa coronal (CME), podrían alcanzar la Tierra.

Los científicos rusos indicaron que una de estas erupciones solares podría llegar a nuestro planeta el próximo martes y otra el miércoles. También señalaron que el martes el grupo alcanzará la línea de visión más directa entre el Sol y la Tierra, lo que aumenta el interés por su evolución.

Hasta ahora, el grupo de manchas solares más grande del año había sido AR4366, observado en febrero, con un tamaño máximo de 1.100 unidades. Esa región generó una potente llamarada de clase X8.1 y rompió el récord del siglo XXI en número total de erupciones intensas.

Fuente: https://actualidad.rt.com/