El calor extremo podría suponer un golpe económico devastador en Europa

El calor extremo empieza a perfilarse como un riesgo estructural para las principales economías de Europa, que podrían acumular pérdidas superiores a los 600.000 millones de dólares de aquí al 2030, según un informe de la aseguradora Allianz citado este martes por la revista Fortune.

El reporte advierte que, por encima de los 30 grados centígrados, la productividad se deteriora con rapidez. La producción por hora puede caer alrededor de un 3 % por cada grado adicional, lo que golpea primero a las empresas y, después, a los salarios y al consumo de los hogares. A esto se suma un mayor consumo de energía, que eleva los costos justo cuando el rendimiento laboral disminuye.

En un escenario de estrés térmico continuado, con varios años tan cálidos como los más recientes entre 2026 y 2030, las pérdidas acumuladas de PIB podrían situarse entre el 5 % y el 7 % en las economías europeas más expuestas. Según Allianz, Francia podría perder unos 240.000 millones de dólares, Italia 147.000 millones, Alemania 131.000 millones y España 120.000 millones.

El informe también señala que el impacto fiscal sería especialmente duro en los países menos preparados. La caída de la actividad reduciría los ingresos tributarios —hasta un 1,8 % anual en Francia— mientras aumentan los gastos en salud, subsidios e infraestructuras. Esto podría deteriorar el balance fiscal en torno a un 0,5 % del PIB cada año, con especial presión sobre países como Italia, España y Francia.

Además, Fortune subraya que la población europea mayor de 80 años sigue creciendo, lo que agrava el riesgo sanitario, ya que las personas mayores son especialmente vulnerables al calor. Según Allianz, solo el 19 % de los edificios en Europa dispone de aire acondicionado, frente al 90% en EE.UU., una diferencia que refleja las limitaciones de infraestructura para afrontar las olas de calor.

La advertencia se suma a otros estudios recientes. La Universidad de Mannheim (Alemania) estimó que el calor extremo, la sequía y las inundaciones causaron el año pasado pérdidas de casi 50.000 millones de dólares en las economías europeas.

Fuente: https://actualidad.rt.com/