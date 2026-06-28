El intendente de Chacabuco saludó a los directores del Ballet Cahuín Cumpá en su 22° aniversario

Darío Golía saludó y felicitó a los profesores Luciana Sánchez y Leonardo Toniolo, «quienes hace 22 años dieron vida a un proyecto que, con dedicación, esfuerzo y pasión por nuestras tradiciones, se consolidó como el Ballet Cahuín Cumpá», expresó el intendente.

«A lo largo de estas más de dos décadas, el ballet ha crecido de manera sostenida, convocando a bailarines de todas las edades y convirtiéndose en un verdadero espacio de formación, inclusión y promoción de la cultura popular. Es un orgullo para toda la comunidad que, como Ballet Municipal, representen a Chacabuco en cada escenario, llevando nuestras raíces y tradiciones con excelencia y compromiso, siendo auténticos embajadores culturales de nuestra ciudad», añadió Golía.