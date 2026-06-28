Más de un centenar de pescadores de Chacabuco y la zona participaron del concurso de la Laguna de Rocha

Este domingo se realizó el concurso de pesca en la Laguna de Rocha que reunió a unos 120 inscriptos. A pesar de las bajas temperaturas, pescadores y organizadores compartieron una excelente jornada al aire libre en uno de los principales espacios naturales de Chacabuco.

La Directora de Turismo, Andrea Ferreyra, destacó el trabajo de la comisión directiva del Club de Pesca por la organización del evento y el excelente estado en que se encontraba el predio para recibir a los participantes. Asimismo, invitó a la comunidad y a los visitantes a disfrutar de la Laguna de Rocha y de todas sus instalaciones, un lugar ideal para compartir en familia y en contacto con la naturaleza.

Al cierre del certamen, la funcionaria resaltó la importante convocatoria y dio a conocer los principales resultados de la competencia:

1.º: Juan Cruz Abaca – Pejerrey de 34 cm.

2.º: Leandro Pagano – Pejerrey de 32,9 cm.

3.º: Camila Mujica (Necochea) – Pejerrey de 32,6 cm.

4.º: Luis García – Pejerrey de 32,4 cm.

5.º: Juan Cruz Abaca – Pejerrey de 32 cm.

6.º: Diego Amadío – Pejerrey de 32 cm.

7.º: Camila Mujica (Necochea) – Pejerrey de 31,6 cm.

8.º: Sebastián Amaya – Pejerrey de 30,5 cm.

9.º: Miguel Bais – Pejerrey de 30 cm.

10.º: Martín Marino – Pejerrey de 30 cm.

En la categoría Pesca Variada, el primer puesto fue para Leila Cieri, con un bagre de 27 centímetros.

El concurso volvió a consolidarse como una propuesta deportiva y recreativa que convoca a aficionados de distintas localidades, promoviendo el turismo y poniendo en valor la Laguna de Rocha como un atractivo natural de Chacabuco.