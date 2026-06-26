La Provincia avanza con acciones preventivas por la llegada de El Súper Niño

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense presentó ante la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario (CEDABA) un diagnóstico sobre el escenario climático previsto y coordina medidas preventivas junto a municipios, organismos provinciales y entidades agropecuarias.

La cartera a cargo de Javier Rodríguez presentó un diagnóstico actualizado sobre la probable ocurrencia del fenómeno El Niño 2026/2027 y las acciones preventivas que ya se encuentran en marcha para reducir sus posibles impactos sobre la producción agropecuaria bonaerense.

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