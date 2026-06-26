26 de junio de 1891. La fundación de la UCR

Tras la división de la Unión Cívica, el grupo que sigue a Leandro Alem forma una nueva fuerza. Mientras Bartolomé Mitre impulsa la Unión Cívica Nacional, Alem crea un partido que llega hasta nuestros días y es el más antiguo de cuantos están en actividad en la Argentina: la Unión Cívica Radical.

El radicalismo propugnará el sufragio libre y llegará al gobierno con la Ley Sáenz Peña en la figura de Hipólito Yrigoyen, sucedido luego por Marcelo Torcuato de Alvear.

El derrocamiento de Yrigoyen en 1930 abre la senda de los golpes militares. Tras la división en UCR del Pueblo y UCRI, esta última llega a la Rosada con Arturo Frondizi.

Luego será el turno de Arturo Illia. Ambos son derrocados.

En 1983, con Raúl Alfonsín al frente de la boleta, derrota por primera vez al peronismo en una elección limpia.

El último presidente radical a la fecha ha sido Fernando de la Rúa, entre 1999 y 2001. Más tarde, el radicalismo se integró a la alianza Cambiemos y por estos días es aliado legislativo de Javier Milei.