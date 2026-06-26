Aumenta a 589 el número de muertos tras el doble terremoto en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes que el número preliminar de víctimas mortales en el país es de 589 personas, tras el doble terremoto registrado el pasado miércoles.

«Debemos informar que, lamentablemente, ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas, pero también hemos rescatado con vida decenas de personas, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y a los seres queridos», afirmó la mandataria.

«A esta hora también ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio, y este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas», agregó.

También reveló que tomó la decisión de militarizar el estado de La Guaira para atender «esta coyuntura tan dura» que obliga a organizar aspectos logísticos fundamentales como el abastecimiento de alimentos y agua para atender a la población.

Fuente: https://actualidad.rt.com/