Fútbol de Chacabuco: Se vienen definiciones en la Sub 23, Senior y en el Femenino

Este fin de semana el fútbol de Chacabuco tendrá partidos importantes, ya que se definirá los campeonatos Sub 23, Senior Sub 40, y los finalistas del fútbol Femenino que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco.

En la categoría Sub 23, Argentino estará jugando con Peña La Doce. Este partido se va a jugar el día domingo, en el estadio José Spataro, y el Azul deberá ganar, por lo menos por un gol, para forzar la definición con tiros desde el punto penal, ya que el primer partido fue ganado por el Xeneize 1 a 0, con gol de Franco Bonopera. El árbitro de este partido será el señor Lucas Patricio Demaro, de la ciudad de Junín.

En tanto, en la categoría de fútbol Senior Sub 40, se va a jugar otra final, también en el estadio José Spataro, donde Argentino va a enfrentar a San Martín para dirimir el campeón de esta división. El árbitro será Facundo Vanela.

Por otra parte, en el fútbol Femenino se estarán jugando las dos semifinales del torneo Apertura. Los encuentros tendrán lugar en la cancha de Rivadavia, el día domingo. A las 14:00 estarán jugando Huracán y Argentino, con el arbitraje de Ariel Godoy. Y a las 16:00, Rivadavia enfrentará a 9 de julio, con el arbitraje del señor Alfredo Mastrangelo. Recordemos que se está jugando la liguilla; en la etapa clasificatoria Rivadavia fue el ganador, por lo tanto, de ganar la liguilla será el campeón.

Informe: Javier Galante