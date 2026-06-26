«Si la Justicia lo declara culpable lo eyecto de una patada»

El presidente Javier Milei habló sobre la situación judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Yo lo creo inocente, pero si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”.

Así lo sostuvo el mandatario en una entrevista desde Madrid, España, en la que afirmó también que cree en la honestidad de su funcionario y dijo que la explicación de su incremento patrimonial le resulta “absolutamente plausible”.

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