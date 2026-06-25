Invitación para las familias de Chacabuco

La Dirección de Niñez y Adolescencia de Chacabuco, a cargo de la licenciada Fernanda Sierro, y la Subsecretaría de Desarrollo Social, junto al programa “Juguemos Piola”, invita a las familias de la comunidad a participar de una jornada recreativa especialmente pensada para compartir, encontrarse y disfrutar.

Será el próximo domingo 28 de junio, a las 14:00, en el Parque Temático, donde los más chicos podrán disfrutar de juegos, actividades y propuestas recreativas en un espacio pensado para la diversión y el encuentro.

«El juego es un derecho fundamental de la infancia. A través de él, las niñas y los niños descubren el mundo, expresan sus emociones, desarrollan su creatividad y fortalecen sus vínculos. Cuando las familias acompañan estos momentos, compartiendo el juego y estando presentes, contribuyen a su crecimiento, bienestar y desarrollo integral», aseguran desde la Dirección.