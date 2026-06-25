El gobierno logró la media sanción del Súper RIGI y la aprobación del pago a los fondos buitre

El oficialismo avanzó con el paquete de proyectos económicos impulsado por la Casa Rosada en el marco de la sesión especial que se llevó adelante este miércoles en la Cámara de Diputados. Por un lado, aprobó la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), que giró al Senado. Además, convirtió en ley la autorización para ejecutar un plan de pago a dos fondos buitre por 171 millones de dólares.

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