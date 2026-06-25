“Algunos boludos del Gabinete de Kicillof se enojan conmigo por ser leal a CFK”

En diálogo con Diagonales Stream, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, fulminó al entorno del gobernador Axel Kicillof y aseguró que, si bien el líder del PJ Bonaerense “puede tener aspiraciones al Presidente”, está rodeado de “boludos” con baja intención de voto: “Algunos Ministros se hacen los enojados conmigo por ser leal a CFK. Que sean felices Axel y todos, pero yo soy kirchnerista y soy cristinista”.

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