25 de junio. Día Mundial del Vitiligo

Cada 25 de junio la Organización Mundial de la Salud recuerda al “Día Mundial del Vitiligo” y se recurre a esta fecha para generar conciencia sobre una enfermedad de la que aún no se conoce el origen.

Esta enfermedad es crónica, no contagiosa y su evolución no puede predecirse. Tiene como consecuencia la aparición de manchas blancas en la piel por destrucción de las células que producen la pigmentación.

Aunque no representa riesgos de vida, esta enfermedad genera consecuencias psicosociales, porque las personas con vitíligo son víctimas de estigmas y discriminación.