El Bapro entregó en Chacabuco juguetes, kits didácticos, e instrumentos musicales

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este miércoles el acto de entrega de juguetes, kits didácticos y educativos, e instrumentos musicales destinados a la guardería municipal Rayuela. Los materiales fueron gestionados a través de Micaela Ferraro presidenta de la Fundación Banco Provincia por iniciativa del Secretario de Asuntos Municipales, Hugo Moro.

Durante la actividad, Golía destacó la labor que diariamente llevan adelante quienes forman parte de Rayuela y a su Directora Claudia Tamburini. “Quiero agradecer el esfuerzo que ponen todos los días para contener, el cariño y el compromiso con el que trabajan acompañando a las infancias”, expresó el Jefe Comunal.

Asimismo, agradeció la predisposición y el acompañamiento de Micaela Ferraro al frente de la Fundación Banco Provincia, resaltando que esta entrega se suma a otras realizadas anteriormente en los Centros de Atención Integral (CAI) del Partido de Chacabuco.

Por su parte, Hugo Moro subrayó la importancia de incorporar kits educativos ampliados para fortalecer las propuestas pedagógicas y destacó el trabajo articulado entre el Municipio y las instituciones de la comunidad.

También participó de la entrega el Consejero Escolar, Juan Ignacio Millán, quien agradeció las gestiones realizadas y valoró especialmente la incorporación de instrumentos musicales, remarcando la importancia del desarrollo artístico y cultural en la formación de niñas y niños.