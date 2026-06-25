El intendente de Chacabuco recibió al presidente de la Sociedad de Fomento de Los Ángeles

Este miércoles por la tarde, Darío Golía, junto al Director de Relaciones Institucionales, Tomás Ortega, recibió en su despacho al presidente de la Sociedad de Fomento de la localidad de Los Ángeles, Ariel Pelle.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en distintos temas de interés para la comunidad de esa localidad. En ese marco, dialogaron sobre el funcionamiento del museo que se encuentra impulsando la institución, y analizaron la posibilidad de incorporar la participación de la Subsecretaría de Cultura para fortalecer el proyecto y generar una identidad turística que promueva y visibilice el patrimonio local.

Además, acordaron la organización de los festejos que se llevarán a cabo el próximo 8 de julio, en el marco del Día del Fomentista, una fecha significativa para reconocer el compromiso y la labor de las instituciones intermedias en el desarrollo de las comunidades.