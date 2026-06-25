381 pacientes de Chacabuco y la zona se atendieron en 23 días hábiles con el nuevo resonador

Desde el Municipio de Chacabuco se dio a conocer un informe estadístico sobre el funcionamiento del nuevo Resonador Magnético Nuclear 1.5 Tesla de última generación, inaugurado el pasado 21 de mayo en el Hospital Municipal del Carmen.

Según los datos relevados hasta el 23 de junio, en un total de 23 días hábiles de funcionamiento se atendieron 381 pacientes y se realizaron estudios correspondientes a 445 regiones anatómicas exploradas, reflejando una importante demanda y utilización del servicio.

Actualmente, el equipo trabaja con distintas obras sociales y prestadoras de salud, entre ellas PAMI, IOMA, OSECAC, FAMYL, SANAR, Choferes, OSPIN Salud, Farmacia, Avalian, La Pequeña Familia, Federada Salud, AMEPBA, entre otras. Asimismo, se destacó la atención integral de pacientes sin cobertura médica y la respuesta a la demanda proveniente de las internaciones hospitalarias.

El informe también señala que se realizaron estudios solicitados desde otras localidades de la región, como Mercedes y Rojas, mientras continúan las gestiones para la firma de nuevos convenios con diferentes prestadoras de salud.

En cuanto a los turnos, la demanda actual se encuentra dentro de un plazo aproximado de 10 días, brindándole además, atención a demanda espontánea externa, siempre que los pacientes cuenten con la orden médica correspondiente y debidamente autorizada.

Desde el área de Salud adelantaron que se proyecta seguir ampliando la complejidad de los estudios que pueden realizarse con el equipamiento y que próximamente se incorporarán herramientas de Inteligencia Artificial, lo que permitirá optimizar los tiempos de realización y procesamiento de los estudios.