Rojas: Trabajadores de la fábrica Ricardo Almar e Hijos protestan para cobrar sus salarios

Los empleados de la tradicional fábrica rojense, una de las más importantes de la ciudad por la cantidad de trabajadores que allí se desempeñan, se movilizaron desde la madrugada de este martes en la puerta de la empresa, ubicada sobre la Ruta 45, pidiendo el pago de sus haberes impagos. Según informó El Nuevo Diario Rojense, lo último que percibieron fue la tercera parte del mes pasado.

Desde hace un tiempo a esta parte, esta fábrica ha cobrado protagonismo en las noticias debido a diferentes conflictos que se han suscitado por la compleja situación económica que está atravesando el país, con una crisis que se va profundizando a diario y golpea de lleno a los sectores industriales y empresariales.

En los últimos meses la conocida firma rojense ha logrado regularizar su situación respecto a los vínculos laborales con sus empleados sobre todo a través de acuerdos en los cuales los trabajadores aceptan recibir su remuneración mensual en partes. En este marco, según se pudo saber por parte de los propios trabajadores, están percibiendo los pagos en dos o tres cuotas.

Los trabajadores expusieron que con el cobro de la primera quincena -o del primer tercio- solo pueden afrontar los gastos fijos de cada hogar, por lo que a los pocos días se quedan sin dinero y se les hace imposible llegar hasta el momento del cobro de la segunda quincena o de la segunda parte del salario.

Uno de los empleados de la firma manifestó al Nuevo Diario Rojense: “estamos desde las 4 de la mañana y estuvimos hablando para que vinieran los gremios textiles a apoyarnos en el reclamo, mientras tanto desde la empresa nos dijeron que no tenían plata para pagar los sueldos, pero después de varias conversaciones nos pagaron el 33 por ciento que nos faltaba del mes de mayo“.

“Lo que queremos ahora es que nos paguen también la quincena de este mes porque ya estamos en fecha de cobro“, sostuvo el trabajador, y señaló además que “estamos esperando que vengan nuevamente los compañeros del Sindicato del Plástico, los textiles y la CGT de Pergamino, mientras tanto esperamos alguna novedad por parte de los directivos de la empresa“. “El lunes hablamos con los dueños y nos abonaron el 33 por ciento de mayo, pero nos están debiendo todo lo que es junio y en el mientras tanto no tenemos un peso como para subsistir“, apuntó.

Además, aclaró respecto a la medida que “todos los empleados que quieren entrar a trabajar lo hacen sin problemas, nadie está obligando a nadie a sumarse al reclamo, tal es así que la planta no está parada“. Y añadió: “Vamos a seguir movilizados hasta que nos paguen la quincena y una vez que se cumpla con eso volvemos a trabajar normalmente“.