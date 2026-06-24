La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco advierte por intentos de estafas telefónicas

Ante los reiterados intentos de estafas telefónicas que nuestros asociados continúan reportando, la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada informa que desde la entidad no se solicita información personal, ni códigos de verificación a través de mensajes o llamados telefónicos.

Las intentos de estafas están relacionados con: llamados telefónicos desde números privados, en el que se indican supuestos cortes programados o visitas para medir potencia, solicitando códigos y acceso a links que envían por WhatsApp; llamados o mensajes para informar supuestos cortes de servicio por falta de pago, solicitando transferencias de manera urgente.

Ante esto, se ruega no compartir información confidencial: claves personales, códigos, ni números de tarjetas. Se recuerda asimismo, que desde la CECH no se realizan envíos de links ni pedido de códigos.

La Cooperativa Eléctrica recuerda que se encuentra a disposición de la comunidad 24/7 CECHbot, el Chatbot de WhatsApp de la cooperativa, (2352-561778) para realizar todo tipo de consultas, obtener información y novedades, completar solicitudes del servicio, realizar reclamos directamente al sistema y acceder a herramientas y servicios, como su renovado sitio web y la oficina virtual.

Las oficinas de atención al público de la calle Laprida 277 se encuentran abiertas de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 14:00. Teléfonos 471800 y 0800 333 0717.