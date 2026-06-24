Avanzan las obras de refacción en la Casa del Estudiante de Chacabuco en la CABA

Concluyeron las dos primeras etapas de obras de refacción de la Casa del Estudiante de Chacabuco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al momento de asumir la actual gestión del Dr. Golía, la propiedad presentaba problemáticas de filtraciones en terraza accesible, humedad descendente en baño de planta baja, filtraciones en sector lavadero/cocina, deterioro de instalaciones y problemas en las condiciones de seguridad en baranda de terraza accesible, entre otras.

Así, en la primera etapa de la obra, en el núcleo sanitario se hizo el recambio de la cubierta de chapa existente una nueva e impermeabilización de las cargas, además del sellado de grietas e impermeabilización en la superficie total de la cubierta. También se reemplazaron los sanitarios existentes por nuevos.

Asimismo, se reforzaron los elementos existentes en la baranda perimetral de la terraza, mejorando las condiciones de seguridad en los sectores de circulación. En cuanto al sistema de gas natural, se reemplazaron las cañerías y se reubicaron las llaves de paso en el sector de la cocina y se instaló un revestimiento de protección sobre dichas instalaciones.

En cuanto a la segunda etapa, se colocó el cielorraso de PVC en una habitación del primer piso, se revistió con placas de Durlock la pared existente de ladrillo visto, se hizo tratamiento de humedad en pared lindera con una propiedad vecina, pintura general en paredes y mantenimiento y limpieza de estufa.

En dos habitaciones del segundo piso se realizó el trabajo de retiro de cielorrasos deteriorados, colocación de nuevo cielorraso de PVC, se anularon aberturas que comunicaban entre habitaciones con placas de yeso y se hizo pintura general.

Prontamente, en el período de receso invernal, comenzarán los trabajos de una tercera etapa, en la que se ejecutarán nuevas mejoras funcionales y estéticas. De esta forma, se continúa invirtiendo en una mejor calidad de vida y educativa para los y las estudiantes que allí residen.