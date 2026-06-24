Básquet de la AJB: Porteño de Chacabuco perdió en Junín y habrá tercer partido

Por el segundo partido de la semifinal del Torneo Apertura que organiza la Asociación Juninense de Básquet, Porteño de Chacabuco visitó este martes a Ciclista de Junín cayendo por 69-52, resultado que iguala la serie y obliga a jugar un tercer partido en el Gigante del Centro.

Porteño tuvo un partido difícil. Ciclista hizo valer la localía ganando los dos primeros parciales por 22-14 y 21-13, cerrando el primer tiempo con victoria parcial de 43-27.

En el complemento, Porteño intentó más, pero el local estuvo firme. El Decano se impuso en el tercer cuarto por 15-14, aunque volvió a caer en el último por 12-10.

Emanuel Martínez Jahns fue el más destacado en el equipo de nuestra ciudad, aportando 16 puntos; Tomás Palomero y Augusto Gennero convirtieron 11 tantos cada uno.

En Porteño jugaron: Gino Ferraro 0, Thiago Merlo 0, Santiago Giraudo 6, Tomás Palomero 11, Andrés Bentancour 0, Augusto Gennero 11, Tomás García 0, Emanuel Martínez Jahns 16, Martin Sekul 0, Rafael D’Alfonso 0, Agustín Zotarelli 0, Agustín Acuña 8.

Por su parte, San Martín de Junín ya está en la final, al derrotar a CAVUL en Lincoln por 77-67, en el segundo partido, sin necesidad de ir a un tercer encuentro.