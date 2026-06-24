Certifican la primera cohorte de la Especialidad en Nutrición en Salud Pública y Comunitaria

En un evento realizado en su nueva sede, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires entregó los certificados de la primera cohorte de la Especialidad en Nutrición en Salud Pública y Comunitaria. En esta primera ocasión, fueron certificados 38 profesionales, que acreditaron formación y trayectoria específica en el área.

“Este es un día histórico para nuestro Colegio y para la profesión. La certificación de especialidades era una deuda pendiente que hoy comienza a hacerse realidad gracias al trabajo sostenido de muchas colegas y a una construcción institucional de varios años”, aseguró la presidenta de la institución, Laura Salzman.

La certificación de especialidades representa un paso fundamental en la jerarquización del ejercicio profesional, fortaleciendo conocimientos específicos y promoviendo una nutrición cada vez más comprometida con las políticas públicas, la prevención, la promoción de la salud y la garantía de derechos.

“Esta certificación reconoce trayectorias construidas con compromiso, formación permanente y vocación de servicio, poniendo en valor el trabajo de quienes desarrollan su labor en un área estratégica para la salud de nuestras comunidades”, concluyó Salzman, quien felicitó a las y los colegas que recibieron esta distinción y agradeció “la dedicación para seguir construyendo una profesión más sólida, comprometida y al servicio de la comunidad”.

Con esta primera cohorte, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires pone en marcha un nuevo sistema de reconocimiento profesional que continuará ampliándose a otras especialidades previstas en la normativa vigente.