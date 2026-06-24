La crisis del sector discapacidad se profundiza. La sumatoria de medidas y decisiones gubernamentales que golpea al colectivo de personas con discapacidad, familias y prestadores torna cada vez más difícil el acceso a terapias y tratamientos. En un nuevo reclamo por sus derechos, realizan este miércoles un banderazo federal por el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Ante la profundización del colapso del sistema de prestaciones, la baja del plan REMEDIAR, el desmantelamiento de la atención primaria en PAMI, la eliminación del pasaje gratuito para personas con discapacidad, la situación en riesgo de las pensiones no contributivas, y la suma de obstáculos por ejemplo en el transporte, es que decidimos como colectivo unido de personas con discapacidad, familias, profesionales e instituciones un banderazo en distintos puntos de la provincia y del país”, anunció el colectivo desde Córdoba, para una medida con alcance federal.

En la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria es en Congreso, a las 11. En Córdoba, en Plaza San Martín a las 12.30 y 16.30. En Río Cuarto, a las 11 en Plaza Roca. En La Plata, en 7 y 50 plaza San Martin, entre otros puntos. Además, hay un llamado a clases públicas y asamblea en distintos puntos de la provincia y del país.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/banderazo-federal-por-el-cumplimiento-de-la-ley-de-emergencia-en-discapacidad/