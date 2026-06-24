“Hay sectores del peronismo más preocupados por criticar a los compañeros que a Milei”

Este martes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Axel Kicillof, reavivó los cruces en la interna peronista con un dardo incendiario a La Cámpora, espacio al que describió como “más preocupado por criticar a los compañeros” del peronismo “que a Javier Milei”.

Luego de la escalada de la tensión entre el kicillofismo y el kirchnerismo en el acto por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en Parque Lezama, el funcionario provincial levantó el guante y contestó con un picante mensaje para la interna: “Me parece que hay sectores del peronismo que están más preocupados por criticar a los compañeros que por criticar a Milei”.

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