24 de junio. Día del Cantor Nacional

Esta fecha se conmemora en recuerdo a Carlos Gardel, en el aniversario de su trágico fallecimiento, ocurrido el 24 de junio de 1935, en Medellín, Colombia.

El Zorzal Criollo es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura argentina, y referente del tango en el mundo.

El 18 de septiembre de 1991, el Congreso de la Nación decretó, mediante la ley 23.976, celebrar a Carlos Gardel cada 24 de junio con el Día del Cantor Nacional.

A lo largo de su carrera, Gardel compuso 85 canciones, e interpretó cientos de otros artistas que logró posicionar como clásicos del tango. Incursionó en el cine, un ámbito que lo recibió con gran éxito, protagonizando más de 20 películas, como Melodía de arrabal y El Tango de Broadway.

Imagen: Carlos Gardel, el rey del tango. Elena Cantón