El peso promedio de faena alcanzó en mayo un récord mensual en más de 30 años

Durante mayo el peso promedio de faena alcanzó los 240 kilogramos, el registro mensual más elevado de las últimas décadas, resultado que refleja un avance significativo en términos de eficiencia productiva y aprovechamiento del potencial de crecimiento de los animales, informó, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP).

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