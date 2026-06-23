Abrieron un régimen de retiro voluntario en Parques Nacionales y está en riesgo su funcionamiento

El Gobierno dispuso la apertura de un programa voluntario destinado de forma exclusiva al personal de la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida genera gran preocupación por el eventual desmantelamiento de la estructura técnica y administrativa que sostiene el funcionamiento de las áreas protegidas en todo el país.

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