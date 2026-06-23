El Operativo DNI llega a Chacabuco

Este jueves 25, de 9:00 a 14:00, se llevará adelante el Operativo Documentario en el SUM de la Escuela Normal de Chacabuco, situado en Moreno 244.

La jornada es impulsada por el Registro Provincial de las Personas de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Axel Kicillof, que encabeza Cristina Álvarez Rodríguez, gestionada por la Directora de Gestión Territorial bonaerense, Julieta Garello, y organizada junto a la gestión del Intendente Municipal, Darío Golía, Jefatura Distrital de Educación y Consejo Escolar.

En el operativo, se podrán realizar los trámites de DNI, solicitar partidas de nacimiento, certificado de domicilio y extravío, certificado de pre identificación (CPI), empadronamiento de personas extranjeras, e iniciar el trámite de cambio de género.

Cabe recordar que todos los trámites del operativo son gratuitos, y que, tras el nuevo Documento Nacional de Identidad, los menores que cumplan 5, 8 y 14 años deben llevar a cabo su actualización.