«La deuda de Nación a Provincia son 37.187 pendrives»

Así lo dijo el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien ofreció una conferencia de prensa desde la Gobernación, en la que repasó indicadores de la economía que dan cuenta de las medidas regresivas que impactan directamente en la vida de ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, volvió a destacar la deuda que el gobierno nacional mantiene con la Provincia «hoy asciende a 26,7 billones de pesos», aseguró.

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https://dib.com.ar/politica/bianco-comparo-la-deuda-nacion-provincia-el-caso-adorni-son-37187-pendrives-n53697